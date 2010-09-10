Сообщение 3861036 » 24 май 2019, 15:21

Добрый день.

Вопрос к юристам. Купил комнату в 4-х комнатной квартире, моя комната является обще долевой частью не выделенной в натуре, все остальные 3-и комнаты выделены в натуре, то есть (реальная доля), Каждая комната имеет свое право собственности, свой кадастровый номер. Подал документы на прописку меня прописали как собственника семью нет, мотивирую тем, что у меня в выписке ЕГРН, стоит обще долевая собственность и нужно согласия других соседей. Хотя в выписке ЕГРН в строке собственники указан только я. Я так понимаю, что если бы были еще обще долевые собственники они так же должны были быть указаны в выписке.Так же результате выдела доли право общей долевой собственности всех участников не прекращается, право общей долевой собственности прекращается только у выделившегося собственника, у остальных участников сохраняется право общей долевой собственности, то есть получается, что я являюсь единственным обще долевым собственником и другие соседи отношения к моей комнате не имеют. Если, я правильно все понимаю, то кто подскажет, как объяснить сотрудникам паспортного, что их действия не правомерны, какие указать законодательные акты, нормы, закон, кроме (п. 1 ст. 252 ГК РФ),(п. 2 ст. 252 ГК РФ),( ст. 253 ГК РФ),ст. 41 и 42 ЖК РФ или мотивироваться только ими. Спасибо.