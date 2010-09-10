Как холуи стали господами над настоящими людьми.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. Все страны мира имеют государственный долг перед другими сообществами. Как же это возможно и для чего нужно? Для обслуживания госдолга собираются налоги с тех, кто способен реально заработать: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. А далее средства распределяются по усмотрению "хозяев жизни" как того им захочется. Таким образом холуи, или как ещё они сами себя ныне "демократично" называют - служащие (слуги народа), стали диктовать людям сколько от заработка надо ежемесячно "отстёгивать", чтобы можно было бы жить спокойно: без преступности и войн, с медициной и образованием, пенсиями и социальными выплатами. Ведь в случае отказа выплачивать внешний долг соседние государства объявят экономический бойкот, а то и просто войну. При этом большая часть собираемая с народа средств идёт вовсе не на погашение внешних и внутренних заимствований, а на кредитование "бизнеса" и зарплаты чиновников, т.е. на безбедную житуху холопов. Получается, что холуи на собранные деньги покупают своих хозяев (!) из рабочих и крестьян, учёных и творческих личностей. Как только кто-то начинает роптать, то нагло стращают всевозможными экономическими катаклизмами и войнами, преступным беспределом и бедностью в старости, постоянно увеличивая налоговую нагрузку в своё личностное удовольствие.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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