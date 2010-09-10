Как холуи стали господами над настоящими людьми.
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Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. Все страны мира имеют государственный долг перед другими сообществами. Как же это возможно и для чего нужно? Для обслуживания госдолга собираются налоги с тех, кто способен реально заработать: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. А далее средства распределяются по усмотрению "хозяев жизни" как того им захочется. Таким образом холуи, или как ещё они сами себя ныне "демократично" называют - служащие (слуги народа), стали диктовать людям сколько от заработка надо ежемесячно "отстёгивать", чтобы можно было бы жить спокойно: без преступности и войн, с медициной и образованием, пенсиями и социальными выплатами. Ведь в случае отказа выплачивать внешний долг соседние государства объявят экономический бойкот, а то и просто войну. При этом большая часть собираемая с народа средств идёт вовсе не на погашение внешних и внутренних заимствований, а на кредитование "бизнеса" и зарплаты чиновников, т.е. на безбедную житуху холопов. Получается, что холуи на собранные деньги покупают своих хозяев (!) из рабочих и крестьян, учёных и творческих личностей. Как только кто-то начинает роптать, то нагло стращают всевозможными экономическими катаклизмами и войнами, преступным беспределом и бедностью в старости, постоянно увеличивая налоговую нагрузку в своё личностное удовольствие.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. В большинстве американских фильмов при обращении к полицейскому гражданин потетически орёт: «Я плачу налоги. Ты существуешь на мои деньги!». Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Собрать денежные средства можно только с тех кто их зарабатывает: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. Остальные же существуют на зарплаты, которые формируются от сбора налогов. Сначала собирают с реальных людей деньги, а после выплачивают госслужащим, с которых опять делаются отчисления лишь ДЛЯ УДОБСТВА ВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. Где больше проживает людей в конкретных местах, там больше нужно средств на дороги, школы, больницы и армию с ментами. Таким образом холуи не платят налоги, а существуют лишь на средства реальных людей – производителей всего и вся вокруг нас сущного.
. Некоторые могут возразить, что некоторые из государственных служащих: врачи и учителя, полиция и работники ЖКХ так же как и остальные приносят прибыль. Да, это так. Если какие-то из категорий могут быть причислены к рабочим специальностям, то вне зависимости от работы в частных или же общественных организациях они создают реальную добавленную стоимость. Строящий дороги работяга везде таковой, что и обсуждать не требуется. Врач с учителем делают то, чему ИХ НАУЧИЛИ УЧЁНЫЕ, и за что они не платили не каких средств – государство обворовывает реальных людей, прикрываясь заботой о неймущих и стариках. Даже работу полиции легко оценить по какому-то проценту от возврата украденного у населения, но этого нет ни где в мире по причине выхода из под контроля «политиков» и торгашей силовых ведомств, начала их работы на народ вместо обслуживания олигархов.
. Холуи не платят никаких налогов, а существуют исключительно за счёт реальных людей. Но так как реальных производителей очень мало от общего числа граждан, то на основе «демократии» и громогласных лозунгов «политиков» холопы диктуют законы настоящим людям – дружно, или же иногда ругаясь между собой за большую долю от общака, живут за чужой счёт.
. Например, все названия так называемых «партий» являются демагогским понтом. Единая Россия или же ФБК декларируют то, что прописано в конституции и уголовном кодексе. Все знают, что разделение единого экономического общества на мелкие части приведёт к РОСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА и соответственно большему налогообложению с реально работающих. Как и в любой стране мира воровство не способствует заинтересованности граждан в плодотворном созидании – считается преступлением. Декларируя для всех естественное и всеми принимаемое «политики» не защищают ни одну из профессиональных или любительских, социальных прослоек общества, а противопоставляют друг другу прикрываясь понтами и получая от этого огромные барыши. В результате происходит прекос распределения средств одних категорий трудящихся в пользу других - забастовки и безработица, уход квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с потерей громадных средств на переподготовку или же потеря специалистов.
. Лидеры холуёв или же как их ещё называют «политики» рулят, а стоящий за «демократию» многочисленный «народ» им не препятствует или же вообще «не понимает» сути претензий в к своим буграм. А ведь партия должна представлять интересы какой-то прослойки общества, чьи интересы оказываются ущемлены, а не отражать собой сборище халуёв с «гуманистическими» лозунгами, живущее за счёт реально работающих граждан!
. Кстати, недавно всплыла «очень интересная» инициатива сенатора. Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки.
https://www.kommersant.ru/doc/4072590
. Вот он «настоящий политик», который под насущный момент ворует чужие идеи. Разве не должен он обратиться к реальному деятелю с просьбой присосаться к чужому проекту? Disman3 распространил это на сотнях самых крупных российских форумов «Как мусоров превратить в людей, лишить торгашей власти».
http://forum.33bru.com/kak-musorov-prev ... pic1951914
Обращайся за «консультацией», да не забудь коробку из под ксерокса прихватить, наглец! А то тут после моего вызова на дуэль Путина и ФСБ с полицией, что я распространил в теме «Сколько стоит E=mc2» на 700 форумах России, они «внезапно» ответили «брошенной перчаткой» единственному своему «духовному противнику и оппозиционеру» Навальному. А через месяц после выхода статьи в течении года (!) начали бомбардировать меня предложениями дружбы и сотрудничества через Фэйсбук от имени «Глава города Пушкино». Сначала буквально каждодневно, а потом раз в два три дня. После того как какого-то там посадили, частично обезглавив администрацию родного города, что обсуждалось центральной прессой и телевидением, всё «внезапно» прекратилось. Гы-гы-гы. Тут и комментировать нечего!
. Некоторые могут возразить, что некоторые из государственных служащих: врачи и учителя, полиция и работники ЖКХ так же как и остальные приносят прибыль. Да, это так. Если какие-то из категорий могут быть причислены к рабочим специальностям, то вне зависимости от работы в частных или же общественных организациях они создают реальную добавленную стоимость. Строящий дороги работяга везде таковой, что и обсуждать не требуется. Врач с учителем делают то, чему ИХ НАУЧИЛИ УЧЁНЫЕ, и за что они не платили не каких средств – государство обворовывает реальных людей, прикрываясь заботой о неймущих и стариках. Даже работу полиции легко оценить по какому-то проценту от возврата украденного у населения, но этого нет ни где в мире по причине выхода из под контроля «политиков» и торгашей силовых ведомств, начала их работы на народ вместо обслуживания олигархов.
. Холуи не платят никаких налогов, а существуют исключительно за счёт реальных людей. Но так как реальных производителей очень мало от общего числа граждан, то на основе «демократии» и громогласных лозунгов «политиков» холопы диктуют законы настоящим людям – дружно, или же иногда ругаясь между собой за большую долю от общака, живут за чужой счёт.
. Например, все названия так называемых «партий» являются демагогским понтом. Единая Россия или же ФБК декларируют то, что прописано в конституции и уголовном кодексе. Все знают, что разделение единого экономического общества на мелкие части приведёт к РОСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА и соответственно большему налогообложению с реально работающих. Как и в любой стране мира воровство не способствует заинтересованности граждан в плодотворном созидании – считается преступлением. Декларируя для всех естественное и всеми принимаемое «политики» не защищают ни одну из профессиональных или любительских, социальных прослоек общества, а противопоставляют друг другу прикрываясь понтами и получая от этого огромные барыши. В результате происходит прекос распределения средств одних категорий трудящихся в пользу других - забастовки и безработица, уход квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с потерей громадных средств на переподготовку или же потеря специалистов.
. Лидеры холуёв или же как их ещё называют «политики» рулят, а стоящий за «демократию» многочисленный «народ» им не препятствует или же вообще «не понимает» сути претензий в к своим буграм. А ведь партия должна представлять интересы какой-то прослойки общества, чьи интересы оказываются ущемлены, а не отражать собой сборище халуёв с «гуманистическими» лозунгами, живущее за счёт реально работающих граждан!
. Кстати, недавно всплыла «очень интересная» инициатива сенатора. Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки.
https://www.kommersant.ru/doc/4072590
. Вот он «настоящий политик», который под насущный момент ворует чужие идеи. Разве не должен он обратиться к реальному деятелю с просьбой присосаться к чужому проекту? Disman3 распространил это на сотнях самых крупных российских форумов «Как мусоров превратить в людей, лишить торгашей власти».
http://forum.33bru.com/kak-musorov-prev ... pic1951914
Обращайся за «консультацией», да не забудь коробку из под ксерокса прихватить, наглец! А то тут после моего вызова на дуэль Путина и ФСБ с полицией, что я распространил в теме «Сколько стоит E=mc2» на 700 форумах России, они «внезапно» ответили «брошенной перчаткой» единственному своему «духовному противнику и оппозиционеру» Навальному. А через месяц после выхода статьи в течении года (!) начали бомбардировать меня предложениями дружбы и сотрудничества через Фэйсбук от имени «Глава города Пушкино». Сначала буквально каждодневно, а потом раз в два три дня. После того как какого-то там посадили, частично обезглавив администрацию родного города, что обсуждалось центральной прессой и телевидением, всё «внезапно» прекратилось. Гы-гы-гы. Тут и комментировать нечего!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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