Как холуи стали господами над настоящими людьми.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. Все страны мира имеют государственный долг перед другими сообществами. Как же это возможно и для чего нужно? Для обслуживания госдолга собираются налоги с тех, кто способен реально заработать: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. А далее средства распределяются по усмотрению "хозяев жизни" как того им захочется. Таким образом холуи, или как ещё они сами себя ныне "демократично" называют - служащие (слуги народа), стали диктовать людям сколько от заработка надо ежемесячно "отстёгивать", чтобы можно было бы жить спокойно: без преступности и войн, с медициной и образованием, пенсиями и социальными выплатами. Ведь в случае отказа выплачивать внешний долг соседние государства объявят экономический бойкот, а то и просто войну. При этом большая часть собираемая с народа средств идёт вовсе не на погашение внешних и внутренних заимствований, а на кредитование "бизнеса" и зарплаты чиновников, т.е. на безбедную житуху холопов. Получается, что холуи на собранные деньги покупают своих хозяев (!) из рабочих и крестьян, учёных и творческих личностей. Как только кто-то начинает роптать, то нагло стращают всевозможными экономическими катаклизмами и войнами, преступным беспределом и бедностью в старости, постоянно увеличивая налоговую нагрузку в своё личностное удовольствие.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
. Например, чем выше внешний долг каждого гражданина перед всеми другими сообществами, тем выше (!) его уровень жизни (и больше армия с зарплатами чиновников) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ст ... нему_долгу
США - 66.000
Великобритания - 119.000
Германия - 61.700
Япония - 23.700
Франция - 32.000
Италия - 42.200
Швейцария - 191.000
Канада - 38.200
Австрия - 98.700
Австралия - 67.000
. Например, благодаря взаимной круговой задолженности стран друг другу холуи не только диктуют свою волю настоящим людям, но при попытке уничтожить подобную "демократию" тут же начинаются вопли о терроре и беззаконии - введение санкций и военная агрессия с гонкой вооружений - все против одного.
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. В большинстве американских фильмов при обращении к полицейскому гражданин потетически орёт: «Я плачу налоги. Ты существуешь на мои деньги!». Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Собрать денежные средства можно только с тех кто их зарабатывает: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. Остальные же существуют на зарплаты, которые формируются от сбора налогов. Сначала собирают с реальных людей деньги, а после выплачивают госслужащим, с которых опять делаются отчисления лишь ДЛЯ УДОБСТВА ВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. Где больше проживает людей в конкретных местах, там больше нужно средств на дороги, школы, больницы и армию с ментами. Таким образом холуи не платят налоги, а существуют лишь на средства реальных людей – производителей всего и вся вокруг нас сущного.
. Некоторые могут возразить, что некоторые из государственных служащих: врачи и учителя, полиция и работники ЖКХ так же как и остальные приносят прибыль. Да, это так. Если какие-то из категорий могут быть причислены к рабочим специальностям, то вне зависимости от работы в частных или же общественных организациях они создают реальную добавленную стоимость. Строящий дороги работяга везде таковой, что и обсуждать не требуется. Врач с учителем делают то, чему ИХ НАУЧИЛИ УЧЁНЫЕ, и за что они не платили не каких средств – государство обворовывает реальных людей, прикрываясь заботой о неймущих и стариках. Даже работу полиции легко оценить по какому-то проценту от возврата украденного у населения, но этого нет ни где в мире по причине выхода из под контроля «политиков» и торгашей силовых ведомств, начала их работы на народ вместо обслуживания олигархов.
. Холуи не платят никаких налогов, а существуют исключительно за счёт реальных людей. Но так как реальных производителей очень мало от общего числа граждан, то на основе «демократии» и громогласных лозунгов «политиков» холопы диктуют законы настоящим людям – дружно, или же иногда ругаясь между собой за большую долю от общака, живут за чужой счёт.
. Например, все названия так называемых «партий» являются демагогским понтом. Единая Россия или же ФБК декларируют то, что прописано в конституции и уголовном кодексе. Все знают, что разделение единого экономического общества на мелкие части приведёт к РОСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА и соответственно большему налогообложению с реально работающих. Как и в любой стране мира воровство не способствует заинтересованности граждан в плодотворном созидании – считается преступлением. Декларируя для всех естественное и всеми принимаемое «политики» не защищают ни одну из профессиональных или любительских, социальных прослоек общества, а противопоставляют друг другу прикрываясь понтами и получая от этого огромные барыши. В результате происходит прекос распределения средств одних категорий трудящихся в пользу других - забастовки и безработица, уход квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с потерей громадных средств на переподготовку или же потеря специалистов.
. Лидеры холуёв или же как их ещё называют «политики» рулят, а стоящий за «демократию» многочисленный «народ» им не препятствует или же вообще «не понимает» сути претензий в к своим буграм. А ведь партия должна представлять интересы какой-то прослойки общества, чьи интересы оказываются ущемлены, а не отражать собой сборище халуёв с «гуманистическими» лозунгами, живущее за счёт реально работающих граждан!
. Кстати, недавно всплыла «очень интересная» инициатива сенатора. Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки.
https://www.kommersant.ru/doc/4072590
. Вот он «настоящий политик», который под насущный момент ворует чужие идеи. Разве не должен он обратиться к реальному деятелю с просьбой присосаться к чужому проекту? Disman3 распространил это на сотнях самых крупных российских форумов «Как мусоров превратить в людей, лишить торгашей власти».
http://forum.33bru.com/kak-musorov-prev ... pic1951914
Обращайся за «консультацией», да не забудь коробку из под ксерокса прихватить, наглец! А то тут после моего вызова на дуэль Путина и ФСБ с полицией, что я распространил в теме «Сколько стоит E=mc2» на 700 форумах России, они «внезапно» ответили «брошенной перчаткой» единственному своему «духовному противнику и оппозиционеру» Навальному. А через месяц после выхода статьи в течении года (!) начали бомбардировать меня предложениями дружбы и сотрудничества через Фэйсбук от имени «Глава города Пушкино». Сначала буквально каждодневно, а потом раз в два три дня. После того как какого-то там посадили, частично обезглавив администрацию родного города, что обсуждалось центральной прессой и телевидением, всё «внезапно» прекратилось. Гы-гы-гы. Тут и комментировать нечего!
. Некоторые могут возразить, что некоторые из государственных служащих: врачи и учителя, полиция и работники ЖКХ так же как и остальные приносят прибыль. Да, это так. Если какие-то из категорий могут быть причислены к рабочим специальностям, то вне зависимости от работы в частных или же общественных организациях они создают реальную добавленную стоимость. Строящий дороги работяга везде таковой, что и обсуждать не требуется. Врач с учителем делают то, чему ИХ НАУЧИЛИ УЧЁНЫЕ, и за что они не платили не каких средств – государство обворовывает реальных людей, прикрываясь заботой о неймущих и стариках. Даже работу полиции легко оценить по какому-то проценту от возврата украденного у населения, но этого нет ни где в мире по причине выхода из под контроля «политиков» и торгашей силовых ведомств, начала их работы на народ вместо обслуживания олигархов.
. Холуи не платят никаких налогов, а существуют исключительно за счёт реальных людей. Но так как реальных производителей очень мало от общего числа граждан, то на основе «демократии» и громогласных лозунгов «политиков» холопы диктуют законы настоящим людям – дружно, или же иногда ругаясь между собой за большую долю от общака, живут за чужой счёт.
. Например, все названия так называемых «партий» являются демагогским понтом. Единая Россия или же ФБК декларируют то, что прописано в конституции и уголовном кодексе. Все знают, что разделение единого экономического общества на мелкие части приведёт к РОСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА и соответственно большему налогообложению с реально работающих. Как и в любой стране мира воровство не способствует заинтересованности граждан в плодотворном созидании – считается преступлением. Декларируя для всех естественное и всеми принимаемое «политики» не защищают ни одну из профессиональных или любительских, социальных прослоек общества, а противопоставляют друг другу прикрываясь понтами и получая от этого огромные барыши. В результате происходит прекос распределения средств одних категорий трудящихся в пользу других - забастовки и безработица, уход квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с потерей громадных средств на переподготовку или же потеря специалистов.
. Лидеры холуёв или же как их ещё называют «политики» рулят, а стоящий за «демократию» многочисленный «народ» им не препятствует или же вообще «не понимает» сути претензий в к своим буграм. А ведь партия должна представлять интересы какой-то прослойки общества, чьи интересы оказываются ущемлены, а не отражать собой сборище халуёв с «гуманистическими» лозунгами, живущее за счёт реально работающих граждан!
. Кстати, недавно всплыла «очень интересная» инициатива сенатора. Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки.
https://www.kommersant.ru/doc/4072590
. Вот он «настоящий политик», который под насущный момент ворует чужие идеи. Разве не должен он обратиться к реальному деятелю с просьбой присосаться к чужому проекту? Disman3 распространил это на сотнях самых крупных российских форумов «Как мусоров превратить в людей, лишить торгашей власти».
http://forum.33bru.com/kak-musorov-prev ... pic1951914
Обращайся за «консультацией», да не забудь коробку из под ксерокса прихватить, наглец! А то тут после моего вызова на дуэль Путина и ФСБ с полицией, что я распространил в теме «Сколько стоит E=mc2» на 700 форумах России, они «внезапно» ответили «брошенной перчаткой» единственному своему «духовному противнику и оппозиционеру» Навальному. А через месяц после выхода статьи в течении года (!) начали бомбардировать меня предложениями дружбы и сотрудничества через Фэйсбук от имени «Глава города Пушкино». Сначала буквально каждодневно, а потом раз в два три дня. После того как какого-то там посадили, частично обезглавив администрацию родного города, что обсуждалось центральной прессой и телевидением, всё «внезапно» прекратилось. Гы-гы-гы. Тут и комментировать нечего!
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
Я бы Лукину (Л в названии партии ЯбЛоко) посоветовал оснастить полицию России самими демократическим средствами из Европы и США.Водометами,газовыми гранатами и ружьями.стреляющие резиновыми пулями. На каждом водомете прикрепить страну-изготовителя самыми крупными буквами.при взрыве гранаты со слезоточивым газом разбрасывать лейбл изготовителя. На пуле каждый получивший ее в тело мог товарный знак изготовителя.Никакого контакта.Если произошел контакт,то тут пригодится американское изобретение.Крик: "Стой или стреляю на поражение!"
Автор не читал американское законодательство о правах полиции.Ежегодно полиция убивает до 1000 своих граждан.
Автор не читал европейские законы о проведении митингов и шествий.Там могут быть применены массовые задержание,организаторам судебный процесс.
Франция Желтые жилеты.Ранение от полицейского.
Франция.Слезоточивый газ от полицейского
Автор не читал американское законодательство о правах полиции.Ежегодно полиция убивает до 1000 своих граждан.
Автор не читал европейские законы о проведении митингов и шествий.Там могут быть применены массовые задержание,организаторам судебный процесс.
Франция Желтые жилеты.Ранение от полицейского.
Франция.Слезоточивый газ от полицейского
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
. Если вы не платите налогов, то есть ли у вас право на голос избирателя? Можете ли вы диктовать тем кто зарабатывает куда и сколько тратить их средств? Ответ настолько очевиден, что не требует отдельного исследования. Крестьяне и Рабочие, Учёные и Творческие личности, т.е. настоящие КРУТые должны срочно перейти на «красный бюллетень» - подсчёт вестись отдельно от других. Ворьё придумало тайну голосования, а для чего это нужно и кому? Вбросы и манипулирование, наглая подтасовка, но нет каких-то других причин не ввести поимённый список. Или же кто-то опасается мести, что проголосовали за другого политика? Найдите смеха ради хотя бы одного такого «богобоязненного». А если этого нет, то бздадливая демагогия отменяется. На смену приходит реальная демократия с расстановкой мнений и числа ратующих за тот или иной политический курс избирателей. Не отражающие какой-то определённый социальный, профессиональный, любительский или же другой цветастый интерес псевдо партии будут уничтожены вместе со своими псевдо лидерами.
. Следующий топик посвящён самой многочисленной прослойке избирателей России. И никаковские крестьяне – доярочки, и у станка ни одна ни когда не стояли– малярши, чьи-то жёны и любовницы - по совместительству как бы учёные, созидающие для одиноких дамочек и детишек «гении творческих наук». Самые активные «демократки всех времён и континентов» вас призовут с вашими паханами к ответу! Откуда ещё у холуёв такая наглость в разделе чужих денег, как не от баб?
. Следующий топик посвящён самой многочисленной прослойке избирателей России. И никаковские крестьяне – доярочки, и у станка ни одна ни когда не стояли– малярши, чьи-то жёны и любовницы - по совместительству как бы учёные, созидающие для одиноких дамочек и детишек «гении творческих наук». Самые активные «демократки всех времён и континентов» вас призовут с вашими паханами к ответу! Откуда ещё у холуёв такая наглость в разделе чужих денег, как не от баб?
Re: Как холуи стали господами над настоящими людьми.
Ну так вы…ся или же крутая?
. Если ты не рабочий, крестьянин, учёный или творческая личность, где приоритет определяется обычными экзаменами или же очевидным для всех результатом, то как же холуи разбираются между собой кому причитается большая доля? В отсутствии какой-то реальной профессии единственными по жизни ценностями становятся: жрать, спать и, мягко говоря, размножаться. Кто же это делает с большим воодушевлением, разнообразием и чувством, тот того и круче. Перечисленное ни как не доказуемо, откуда и возникает подозрительность к друг другу, желание «проверить» и «расколоть». И если это удаётся, то ТЫ становишься КРУЧЕ и получаешь всё то, что причиталось другому холую.
. Например, поскольку в отличии от рабочих или крестьян, учёных или творческих личностей у холуёв нет ни разряда, ни выслуги лет или же тиража, то причитающееся более «крутому» от «проигравшего» ни где не регламентированно. Привилегии и имущество, бабы и недвижимость вместе с занимаемой должностью передаются и получаются негласным путём и в обход закона, да так, чтобы общественность и люди не поняли, не смогли бы уличить: тайно или явно убивают пусть даже и родственников, внезапные повышения на незнакомом прежде поприще, вдруг откуда ни возьмись нарисовываются молодые и фигуристые бабы с недвижимостью из Парижа… Единственное что нужно учитывать это то, что если ты не холуй, то за хамство и наглость тебя ждёт или ментовский воронок, либо «бандитская разборка» из местной шпаны под «крышей» ФСБ (по совокупности за содеянное с «крутым» может быть и что-то общее).
. Можно бесконечно долго и достаточно интересно рассуждать о схожести психологии и повадок шпаны, ментов, ФСБ, уголовников с бабским миром, но это абсолютно другая тема. Но как только холуи получают власть, то исчезают люди с достатком и реальным социальным статусом, а на их месте возникает гнойная, ни к чему не способная мелкая сволочь и БАБЬЁ. Лезут и зовут из всех щелей, телевидения и газет, присоединиться к ним и стать «крутым», через каждые 15 минут прерывая «Индиану Джонс» или же «Полёт Феникса» своими танцами и песнями, телодвижениями «рекламы». Наглость доходит до того, что за бешеные деньги оплачиваемые зрителем центральные каналы развлекают быдло, периодически дают «отдохнуть» от показа жизни людей «крутостью». Государство же при этом объявляет о недостаточном финансировании нескольких десятков (!) каналов и сотен передач, отдавая деньги людей ублюдкам для оправдания собственного существования и ценностей даже в новостных выпусках.
. Например, любая профессия предполагает длинную и сложную цепочку логических рассуждений, что отвлечение или же что-то лишнее способно привести к катастрофической ошибке. Тогда как мир баб состоит из постоянного переключения с одного на другое, доставляя тем всю полноту удовольствия.
. Например, в здоровом обществе любой шпанёнок знает, что за понты можно огрести даже и от своих, тогда как бабы с утра приукрасив себя начинают выдрючиваться и ожидают за это только награды.
. Если ты не рабочий, крестьянин, учёный или творческая личность, где приоритет определяется обычными экзаменами или же очевидным для всех результатом, то как же холуи разбираются между собой кому причитается большая доля? В отсутствии какой-то реальной профессии единственными по жизни ценностями становятся: жрать, спать и, мягко говоря, размножаться. Кто же это делает с большим воодушевлением, разнообразием и чувством, тот того и круче. Перечисленное ни как не доказуемо, откуда и возникает подозрительность к друг другу, желание «проверить» и «расколоть». И если это удаётся, то ТЫ становишься КРУЧЕ и получаешь всё то, что причиталось другому холую.
. Например, поскольку в отличии от рабочих или крестьян, учёных или творческих личностей у холуёв нет ни разряда, ни выслуги лет или же тиража, то причитающееся более «крутому» от «проигравшего» ни где не регламентированно. Привилегии и имущество, бабы и недвижимость вместе с занимаемой должностью передаются и получаются негласным путём и в обход закона, да так, чтобы общественность и люди не поняли, не смогли бы уличить: тайно или явно убивают пусть даже и родственников, внезапные повышения на незнакомом прежде поприще, вдруг откуда ни возьмись нарисовываются молодые и фигуристые бабы с недвижимостью из Парижа… Единственное что нужно учитывать это то, что если ты не холуй, то за хамство и наглость тебя ждёт или ментовский воронок, либо «бандитская разборка» из местной шпаны под «крышей» ФСБ (по совокупности за содеянное с «крутым» может быть и что-то общее).
. Можно бесконечно долго и достаточно интересно рассуждать о схожести психологии и повадок шпаны, ментов, ФСБ, уголовников с бабским миром, но это абсолютно другая тема. Но как только холуи получают власть, то исчезают люди с достатком и реальным социальным статусом, а на их месте возникает гнойная, ни к чему не способная мелкая сволочь и БАБЬЁ. Лезут и зовут из всех щелей, телевидения и газет, присоединиться к ним и стать «крутым», через каждые 15 минут прерывая «Индиану Джонс» или же «Полёт Феникса» своими танцами и песнями, телодвижениями «рекламы». Наглость доходит до того, что за бешеные деньги оплачиваемые зрителем центральные каналы развлекают быдло, периодически дают «отдохнуть» от показа жизни людей «крутостью». Государство же при этом объявляет о недостаточном финансировании нескольких десятков (!) каналов и сотен передач, отдавая деньги людей ублюдкам для оправдания собственного существования и ценностей даже в новостных выпусках.
. Например, любая профессия предполагает длинную и сложную цепочку логических рассуждений, что отвлечение или же что-то лишнее способно привести к катастрофической ошибке. Тогда как мир баб состоит из постоянного переключения с одного на другое, доставляя тем всю полноту удовольствия.
. Например, в здоровом обществе любой шпанёнок знает, что за понты можно огрести даже и от своих, тогда как бабы с утра приукрасив себя начинают выдрючиваться и ожидают за это только награды.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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