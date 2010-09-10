Сообщение disman3 » 01 сен 2019, 09:15

Например,

. В большинстве американских фильмов при обращении к полицейскому гражданин потетически орёт: «Я плачу налоги. Ты существуешь на мои деньги!». Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Собрать денежные средства можно только с тех кто их зарабатывает: рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей. Остальные же существуют на зарплаты, которые формируются от сбора налогов. Сначала собирают с реальных людей деньги, а после выплачивают госслужащим, с которых опять делаются отчисления лишь ДЛЯ УДОБСТВА ВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. Где больше проживает людей в конкретных местах, там больше нужно средств на дороги, школы, больницы и армию с ментами. Таким образом холуи не платят налоги, а существуют лишь на средства реальных людей – производителей всего и вся вокруг нас сущного.. Некоторые могут возразить, что некоторые из государственных служащих: врачи и учителя, полиция и работники ЖКХ так же как и остальные приносят прибыль. Да, это так. Если какие-то из категорий могут быть причислены к рабочим специальностям, то вне зависимости от работы в частных или же общественных организациях они создают реальную добавленную стоимость. Строящий дороги работяга везде таковой, что и обсуждать не требуется. Врач с учителем делают то, чему ИХ НАУЧИЛИ УЧЁНЫЕ, и за что они не платили не каких средств – государство обворовывает реальных людей, прикрываясь заботой о неймущих и стариках. Даже работу полиции легко оценить по какому-то проценту от возврата украденного у населения, но этого нет ни где в мире по причине выхода из под контроля «политиков» и торгашей силовых ведомств, начала их работы на народ вместо обслуживания олигархов.. Холуи не платят никаких налогов, а существуют исключительно за счёт реальных людей. Но так как реальных производителей очень мало от общего числа граждан, то на основе «демократии» и громогласных лозунгов «политиков» холопы диктуют законы настоящим людям – дружно, или же иногда ругаясь между собой за большую долю от общака, живут за чужой счёт.все названия так называемых «партий» являются демагогским понтом. Единая Россия или же ФБК декларируют то, что прописано в конституции и уголовном кодексе. Все знают, что разделение единого экономического общества на мелкие части приведёт к РОСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА и соответственно большему налогообложению с реально работающих. Как и в любой стране мира воровство не способствует заинтересованности граждан в плодотворном созидании – считается преступлением. Декларируя для всех естественное и всеми принимаемое «политики» не защищают ни одну из профессиональных или любительских, социальных прослоек общества, а противопоставляют друг другу прикрываясь понтами и получая от этого огромные барыши. В результате происходит прекос распределения средств одних категорий трудящихся в пользу других - забастовки и безработица, уход квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с потерей громадных средств на переподготовку или же потеря специалистов.. Лидеры холуёв или же как их ещё называют «политики» рулят, а стоящий за «демократию» многочисленный «народ» им не препятствует или же вообще «не понимает» сути претензий в к своим буграм. А ведь партия должна представлять интересы какой-то прослойки общества, чьи интересы оказываются ущемлены, а не отражать собой сборище халуёв с «гуманистическими» лозунгами, живущее за счёт реально работающих граждан!. Кстати, недавно всплыла «очень интересная» инициатива сенатора. Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который обяжет правоохранителей во время работы на массовых мероприятиях носить на форме хорошо различимые идентификационные знаки.. Вот он «настоящий политик», который под насущный момент ворует чужие идеи. Разве не должен он обратиться к реальному деятелю с просьбой присосаться к чужому проекту? Disman3 распространил это на сотнях самых крупных российских форумов «Как мусоров превратить в людей, лишить торгашей власти».Обращайся за «консультацией», да не забудь коробку из под ксерокса прихватить, наглец! А то тут после моего вызова на дуэль Путина и ФСБ с полицией, что я распространил в теме «Сколько стоит E=mc2» на 700 форумах России, они «внезапно» ответили «брошенной перчаткой» единственному своему «духовному противнику и оппозиционеру» Навальному. А через месяц после выхода статьи в течении года (!) начали бомбардировать меня предложениями дружбы и сотрудничества через Фэйсбук от имени «Глава города Пушкино». Сначала буквально каждодневно, а потом раз в два три дня. После того как какого-то там посадили, частично обезглавив администрацию родного города, что обсуждалось центральной прессой и телевидением, всё «внезапно» прекратилось. Гы-гы-гы. Тут и комментировать нечего!