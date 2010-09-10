Вырубили березовую рощу около дома 53 по улице Новоселов.
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вырубили березовую рощу около дома 53 по улице Новоселов.
Может быть кто нибудь из юристов прочитает эту тему и просветит. Как в Рязани можно получить в аренду участок городской территории "на длительный срок", заросший 20-ти летними березами, получить разрешение на вырубку этих деревьев, вырубить все совершенно бессовестным образом и начать что то строить....Не школу, не детский сад, не поликлинику, не что то полезное для людей, а очередной офис....,т.е. что то, что будет приносить доход... Кто в администрации раздает такие разрешения? Может прокуратура наконец заинтересуется? Или у нас в городе так много зеленых насаждений, что можно их вырубать направо и налево....
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей