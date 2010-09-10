Сообщение Ioann4 » 50 минут назад

Может быть кто нибудь из юристов прочитает эту тему и просветит. Как в Рязани можно получить в аренду участок городской территории "на длительный срок", заросший 20-ти летними березами, получить разрешение на вырубку этих деревьев, вырубить все совершенно бессовестным образом и начать что то строить....Не школу, не детский сад, не поликлинику, не что то полезное для людей, а очередной офис....,т.е. что то, что будет приносить доход... Кто в администрации раздает такие разрешения? Может прокуратура наконец заинтересуется? Или у нас в городе так много зеленых насаждений, что можно их вырубать направо и налево....