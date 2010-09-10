Входная дверь

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ivanklesh
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 май 2019, 16:53

Входная дверь

Сообщение ivanklesh » Вчера, 14:10

Всем привет. Подскажите, где купить стильную входную дверь? Обыскался уже, везде одно и тоже предлагают.
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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Re: Входная дверь

Сообщение VladimirRon » 13 минут назад

Здравствуйте, а вы на этот сайт случайно не заходили http://steel-dveri64.net/? Я примерно представляю как должны выглядеть те двери, которые вы хотите. Ищите в поиске сайта модель "Молдинг - Изумруд". Как по мне, шикарный вариант. Отлично смотрятся.
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