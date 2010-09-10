Входная дверь
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Входная дверь
Всем привет. Подскажите, где купить стильную входную дверь? Обыскался уже, везде одно и тоже предлагают.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Re: Входная дверь
Здравствуйте, а вы на этот сайт случайно не заходили http://steel-dveri64.net/? Я примерно представляю как должны выглядеть те двери, которые вы хотите. Ищите в поиске сайта модель "Молдинг - Изумруд". Как по мне, шикарный вариант. Отлично смотрятся.
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