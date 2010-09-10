Прием металлолома
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Прием металлолома
Пункт приема металлолома https://metaltochka.ru/ скупает металлолом, лом цветных металлов, чермет, аккумуляторы, радиаторы. Если у вас имеются детали, вышедшие из употребления, то их можно сдать в пункт приема Металлточки на очень выгодных условиях.
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