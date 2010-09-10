Прием металлолома

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oreo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 май 2019, 15:59

Прием металлолома

Сообщение oreo » 53 минуты назад

Пункт приема металлолома https://metaltochka.ru/ скупает металлолом, лом цветных металлов, чермет, аккумуляторы, радиаторы. Если у вас имеются детали, вышедшие из употребления, то их можно сдать в пункт приема Металлточки на очень выгодных условиях.
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