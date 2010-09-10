Телефон в рассрочку
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Телефон в рассрочку
Недавно мой телефон украли, а денег пока на новый нет. Хочу взять в рассрочку, но никогда раньше не сталкивалась с этим процессом. Нашла тут https://telefoncredit.ru/ выгодные (на мой взгляд) предложения по оформлению карт рассрочки. Скажите, у кого есть такие карты — действительно ли это выгодно в финансовом плане?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:56
Re: Телефон в рассрочку
А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
Re: Телефон в рассрочку
Я брал в Алло телефон на 5 месяцев рассрочки и без %.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей