Телефон в рассрочку

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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Телефон в рассрочку

Сообщение Аделаида Значко » 28 май 2019, 17:24

Недавно мой телефон украли, а денег пока на новый нет. Хочу взять в рассрочку, но никогда раньше не сталкивалась с этим процессом. Нашла тут https://telefoncredit.ru/ выгодные (на мой взгляд) предложения по оформлению карт рассрочки. Скажите, у кого есть такие карты — действительно ли это выгодно в финансовом плане?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:56

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:35

А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 10:41

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Генна » Сегодня, 11:29

Я брал в Алло телефон на 5 месяцев рассрочки и без %.
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