Телефон в рассрочку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Телефон в рассрочку
А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Телефон в рассрочку
Я всегда перед покупкой смотрю обзор телефонов что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.
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