Телефон в рассрочку

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Наташа Швец » 17 июн 2019, 09:35

А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:36

Я всегда перед покупкой смотрю обзор телефонов что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость