Телефон в рассрочку

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Наташа Швец » 17 июн 2019, 09:35

А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 фев 2020, 16:36

Я всегда перед покупкой смотрю обзор телефонов что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Haminahu » Сегодня, 15:25

Наташа Швец писал(а):А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?

да сейчас это доступно в очень многих магазинах!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение Haminahu » Сегодня, 15:34

Алексей Кобзарь писал(а):Я всегда перед покупкой смотрю что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.

я тоже постоянно смотрю обзоры и читаю сравнения с другими моделями
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Телефон в рассрочку

Сообщение irinakotova » 57 минут назад

Наташа Швец писал(а):А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?

Я очень не советую брать в рассрочку. Это только "завлекалово", что там без процентов, ничего не переплачиваете. Там есть такой скрытый платеж, называется "страховка", который вы переплачиваете, по сути те же проценты.
Я советую просто посмотреть какой то менее дорогой телефон, а не влезать в рассрочку. К примеру, возьмите Хнор 10. Хочу себе взять такой, сейчас читаю о нем статьи, разные советы, к примеру, способы открытия крышки на смартфонах Хонор https://thingadget.ru/smartphones/otklyuchenie-i-nastrojka-shagomera-na-honor-10 . Но уже точно определилась с выбором.
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