Телефон в рассрочку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Телефон в рассрочку
А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Телефон в рассрочку
Я всегда перед покупкой смотрю обзор телефонов что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.
Re: Телефон в рассрочку
Наташа Швец писал(а):А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
да сейчас это доступно в очень многих магазинах!
Re: Телефон в рассрочку
Алексей Кобзарь писал(а):Я всегда перед покупкой смотрю что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.
я тоже постоянно смотрю обзоры и читаю сравнения с другими моделями
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Телефон в рассрочку
Наташа Швец писал(а):А в магазине не пробовали взять рассрочку по частям?
Я очень не советую брать в рассрочку. Это только "завлекалово", что там без процентов, ничего не переплачиваете. Там есть такой скрытый платеж, называется "страховка", который вы переплачиваете, по сути те же проценты.
Я советую просто посмотреть какой то менее дорогой телефон, а не влезать в рассрочку. К примеру, возьмите Хнор 10. Хочу себе взять такой, сейчас читаю о нем статьи, разные советы, к примеру, способы открытия крышки на смартфонах Хонор https://thingadget.ru/smartphones/otklyuchenie-i-nastrojka-shagomera-na-honor-10 . Но уже точно определилась с выбором.
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