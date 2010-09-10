Алексей Кобзарь писал(а): Я всегда перед покупкой смотрю что не попасть сразу на какую-то лажу. Много есть моделей с недоработками или присутствует мелочь, которая портит все характеристики. Поэтому стоит высмотреть подходящую модель и уж тогда и думать, рассрочка, наличка или заказ в интернет-магазине с возможностью возврата % на кэшбек.