Сообщение Хойя » Сегодня, 19:52

День всем добрый. Я за помощью Такая ситуация - нужно видеоролик с ютуба скачать, а я уже всю голову сломала, но никак не могу понять - как там качают-то вообще? Где, блин, эта волшебная кнопка? Помогите блондинке разобраться, плизз))