Видео

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Видео

Сообщение Хойя » Сегодня, 19:52

День всем добрый. Я за помощью Такая ситуация - нужно видеоролик с ютуба скачать, а я уже всю голову сломала, но никак не могу понять - как там качают-то вообще? Где, блин, эта волшебная кнопка? Помогите блондинке разобраться, плизз))
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Видео

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 21:11

Хех, очень вас понимаю! Сама недавно так же билась. Думала, что с youtube скачать бесплатно на компьютер может любой желающий, а оказалось, что все не так то просто. Оказывается, надо сперва поставить на браузер специальный плагин. Вот когда его поставите, то у вас появится кнопка "скачать" рядом с каждым видео. Жмете ее и все - никаких проблем)
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