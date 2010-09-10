Видео
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Видео
День всем добрый. Я за помощью Такая ситуация - нужно видеоролик с ютуба скачать, а я уже всю голову сломала, но никак не могу понять - как там качают-то вообще? Где, блин, эта волшебная кнопка? Помогите блондинке разобраться, плизз))
Re: Видео
Хех, очень вас понимаю! Сама недавно так же билась. Думала, что с youtube скачать бесплатно на компьютер может любой желающий, а оказалось, что все не так то просто. Оказывается, надо сперва поставить на браузер специальный плагин. Вот когда его поставите, то у вас появится кнопка "скачать" рядом с каждым видео. Жмете ее и все - никаких проблем)
Re: Видео
Спасибо вам за ссылку, а то смотреть каждый раз на ютуб видео, не всегда интернета хватает. А вот скачал на телефон и уже проще. Вопрос, а фильмы как долго качает? Понимаю, что все зависит от интернета, но все-же
Re: Видео
А еще есть расширение для браузеров (Хром, Опера, Мозилла и т.д.) , которое помогает скачивать видел с ютуб, вк и даже скачать фото с твиттера, как и видео от туда же и интсаграмма.
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