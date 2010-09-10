Сообщение Vladlen » 29 май 2019, 15:30

Спасибо вам за ссылку, а то смотреть каждый раз на ютуб видео, не всегда интернета хватает. А вот скачал на телефон и уже проще. Вопрос, а фильмы как долго качает? Понимаю, что все зависит от интернета, но все-же