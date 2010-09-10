Facebook

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

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Сообщение VladimirRon » Сегодня, 10:30

Возможно ли отправить запрос сразу всем друзьям используя диалог facebook?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Facebook

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 13:45

Это сделать довольно просто, главное правильно ввести формулу и точное количество друзей, кому бы вы хотели отправить запрос.А вообще я бы советовал вам прочесть информацию на этом https://vike.io/ru/26246/ сайте. Я лично так делал, все получилось с первого раза.
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