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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Возможно ли отправить запрос сразу всем друзьям используя диалог facebook?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Facebook
Это сделать довольно просто, главное правильно ввести формулу и точное количество друзей, кому бы вы хотели отправить запрос.А вообще я бы советовал вам прочесть информацию на этом https://vike.io/ru/26246/ сайте. Я лично так делал, все получилось с первого раза.
Re: Facebook
В ФБ можно чатик создавать и приглашать туда друзей
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