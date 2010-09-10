Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Facebook
В ФБ можно чатик создавать и приглашать туда друзей
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Facebook
создайте страницу.
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