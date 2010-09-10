Facebook

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Facebook

Сообщение koshubsky » 28 июн 2019, 20:44

В ФБ можно чатик создавать и приглашать туда друзей
Вернуться к началу
Аватара пользователя
LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Facebook

Сообщение LarisaKrylova » 21 июл 2019, 14:01

создайте страницу.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 17:48

Re: Facebook

Сообщение irinakotova » Сегодня, 17:55

Там вообще кто то ещё сидит?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей