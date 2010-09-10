Сейшелы
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Сейшелы
Кто отдыхал на Сейшелах в отеле 5 звезд ? Как вам впечатление? Хочу в отпуск туда поехать. Посмотрела по отзывам, вроде хороший вариант. Но сейчас к отзывам стоит относиться с опаской. Ну а так, по месторасположению, да и в целом сам комплекс весьма впечатляющий. И привлекает скидка в 10% по промокоду PARADISE.
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