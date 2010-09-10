Сейшелы
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Сейшелы
Кто отдыхал на Сейшелах в отеле 5 звезд ? Как вам впечатление? Хочу в отпуск туда поехать. Посмотрела по отзывам, вроде хороший вариант. Но сейчас к отзывам стоит относиться с опаской. Ну а так, по месторасположению, да и в целом сам комплекс весьма впечатляющий. И привлекает скидка в 10% по промокоду PARADISE.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Сейшелы
Если Вы собрались на Сейшельские острова, то советую ознакомиться с рейтингом пляжей Сейшел . Как бы круто не было в отеле, но пляжи и их первобытная красота, природные ландшафты и просто сама атмосфера - обязывают к их посещению.
Re: Сейшелы
Не бывала заграницей ещё на отдыхе. Но ни один раз уже бывала в круизе по морю. Для меня этот вид отдыха лучше всего.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя