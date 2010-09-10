Дети

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Дети

Сообщение Хойя » Сегодня, 13:30

Привет всем. Такой вопрос - у меня дети могут быть только если сделаю ЭКО. Кто в курсе - какой процент успеха вообще у этой процедуры?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Дети

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:49

Тут вам никто не скажет - только врачу известно. Да и вообще, ЭК - такая штука. Тут уж как повезет
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