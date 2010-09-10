Дети
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Дети
Привет всем. Такой вопрос - у меня дети могут быть только если сделаю ЭКО. Кто в курсе - какой процент успеха вообще у этой процедуры?
Re: Дети
Тут вам никто не скажет - только врачу известно. Да и вообще, ЭК - такая штука. Тут уж как повезет
Re: Дети
Может и правда в везении дело, а может - в хороших специалистах. Мои друзья обращались в эту клинику: https://infertility.su/ Теперь они счастливые родители. Надеюсь и у вас все хорошо будет
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