Как правильно выбрать рулонный газон?

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Charleslor
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 06:41

Как правильно выбрать рулонный газон?

Сообщение Charleslor » Вчера, 22:55

Как правильно выбрать рулонный газон?

https://utro.ru/sport/2018/04/27/1359173.shtml
http://landbuilding.ru/o-tom-kak-sbylas-moya-mechta-i-kak-ona-chut-ne-ruxnula/
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