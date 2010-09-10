Хакерские форумы и сайт DedicateT

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Velynawasty
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 май 2019, 09:09

Хакерские форумы и сайт DedicateT

Сообщение Velynawasty » Сегодня, 01:29

Хакерский форум DedicateT.com
https://dedicatet.com/threads/razrabotka-svoego-internet-sajta.1372/
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