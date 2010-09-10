Дети
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Дети
Добрый день. Мне нужен совет. Дело в том, что я никак не могу забеременеть. Врач говорит, что только ЭКО поможет. А я так боюсь - это точно поможет?
Re: Дети
Да никто заранее не знает как получится. Это же по сути лотерея. Но вообще, вам лучше со специалистом поговорить - он все расскажет подробно
Re: Дети
Мои знакомые обращались вот в эту клинику: https://infertility.su/ И результат превзошел все ожидания - родили замечательную двойню! Очень довольны и счастливы сейчас, и малыши абсолютно здоровы
Re: Дети
Здесь уже как кому повезёт, у кого-то получается с первого раза, а у кого-то с 10-го. Главное верить!
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