Дети

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Дети

Сообщение Raduznaya » 03 июн 2019, 15:31

Добрый день. Мне нужен совет. Дело в том, что я никак не могу забеременеть. Врач говорит, что только ЭКО поможет. А я так боюсь - это точно поможет?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Дети

Сообщение Пантерка » 03 июн 2019, 19:37

Да никто заранее не знает как получится. Это же по сути лотерея. Но вообще, вам лучше со специалистом поговорить - он все расскажет подробно
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Дети

Сообщение Хойя » 03 июн 2019, 22:32

Мои знакомые обращались вот в эту клинику: https://infertility.su/ И результат превзошел все ожидания - родили замечательную двойню! Очень довольны и счастливы сейчас, и малыши абсолютно здоровы
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Дети

Сообщение VasiLissa » 04 июн 2019, 09:47

Здесь уже как кому повезёт, у кого-то получается с первого раза, а у кого-то с 10-го. Главное верить!
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 08:56

Re: Дети

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:28

Бывает и не помогает с первого раза, зависит от вашего организма.
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