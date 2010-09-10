Одежда

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Виктор Романчишин
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 15:36

Одежда

Сообщение Виктор Романчишин » 03 июн 2019, 15:42

Где можно купить летнюю спецодежду?
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Одежда

Сообщение Vladlen » 42 минуты назад

Смотря какая Вам нужна сецодежда в этом магазине https://mosdef.ru/catalog/katalog_spets ... hchitnaya/ Вы можете посмотреть то, что подходит именно Вам. Но могу сказать, ткань хорошо продувается и в такой одежде Вам будет комфортно, и не жарко. Во всех костюмах много карманов, в которые можно положить разной мелочи для работы. Так что заходите, смотрите и покупайте удобную спецодежду.
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