Одежда
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 15:36
Одежда
Где можно купить летнюю спецодежду?
Re: Одежда
Смотря какая Вам нужна сецодежда в этом магазине https://mosdef.ru/catalog/katalog_spets ... hchitnaya/ Вы можете посмотреть то, что подходит именно Вам. Но могу сказать, ткань хорошо продувается и в такой одежде Вам будет комфортно, и не жарко. Во всех костюмах много карманов, в которые можно положить разной мелочи для работы. Так что заходите, смотрите и покупайте удобную спецодежду.
Re: Одежда
Смотрите по магазинам, есть специализированные как https://sizgo.ru/, у них в наличии всегда есть спецодежда, сам магазин специализируется на продаже средств индивидуальной защиты. Вся продукция у них качественная и сертифицированная.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость