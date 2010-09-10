Чистка лица
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Чистка лица
На сколько хватает чистки лица? И какую лучше делать, ультразвуковую или комбинированную, я просто не сильно в этом разбираюсь, ещё не делала)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Re: Чистка лица
Жена много рассказывает об этом, но я не совсем это все понимаю. Могу ей только косметику заказать, так как знаю ее любимые бренды. И надо купить именно корейскую косметику от https://www.lunifera.ru, так как любой другой она не пользуется. На счет чистки могу сказать, что это все косметолог должен вам лично посоветовать, предварительно определив ваш тип кожи.
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