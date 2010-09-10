Чистка лица

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Чистка лица

Сообщение VasiLissa » 04 июн 2019, 08:35

На сколько хватает чистки лица? И какую лучше делать, ультразвуковую или комбинированную, я просто не сильно в этом разбираюсь, ещё не делала)
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Чистка лица

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 10:24

VasiLissa писал(а):На сколько хватает чистки лица? И какую лучше делать, ультразвуковую или комбинированную, я просто не сильно в этом разбираюсь, ещё не делала)

У каждой процедуры чистки лица , есть свои плюсы и минусы , мне ультразвуковая нравится !
Применение УЗ-пилинга помогает мягко и безболезненно очистить верхний слой эпидермиса от загрязнений и мелких воспалений. Он гораздо менее травматичен для кожного покрова по сравнению с другими салонными методиками.
Полную очистку лица с помощью ультразвука лучше всего проходить 1 раз в 2-3 месяца. Таким образом чистота и сияние кожи сохранятся надолго.
А вот тут , если почитаете , узнаете больше про эту процедуру - https://okeydoc.ru/ultrazvukovaya-chistka-lica-plyusy-i-minusy-pokazaniya-protivopokazaniya/.
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