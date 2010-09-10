Чистка лица

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Чистка лица

Сообщение VasiLissa » 04 июн 2019, 08:40

На сколько хватает чистки лица? И какую лучше делать, ультразвуковую или комбинированную, я просто не сильно в этом разбираюсь, ещё не делала)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Neapol
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 18:45

Re: Чистка лица

Сообщение Neapol » 24 минуты назад

ультрозвуковую
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей