Чистка лица
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Чистка лица
На сколько хватает чистки лица? И какую лучше делать, ультразвуковую или комбинированную, я просто не сильно в этом разбираюсь, ещё не делала)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Чистка лица
Я раньше всегда делала механическую, комбинированию чистку, с массажем после самой процедуры, это хорошо расслабляет. По правде говоря, такой способ мне был болезненный, особенно на носике, но приходилось терпеть. Что касаемо продолжительности эффекта, это зависит уже от самого человека, как он питается, есть ли вредные привычки и т.д. Такую чистку косметологи советуют делать два раза в год, но не больше. Сейчас мне больше нравится ультразвуковая чистка лица она безболезненная и более эффективна, её можно делать больше 4 раз в год. Чистку делаю в клинике Идеалиста (Сочи) каждый сезон на протяжении двух лет, состояние кожи значительно улучшилось.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Чистка лица
Я после последнего раза, ультразвуковой чистки, получила ожог на коже лица, теперь ни шагу в салон. Приобрела косметику корейского производства и наслаждаюсь результатом, уже после первых раз применений. Нравится, что есть все средства, для бережного очищения, которые не как повредят мою красоту. Теперь для меня корейская косметика https://www.lunifera.ru стала в приоритете, тем более, что легко ее подобрать под свой тип кожи.
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