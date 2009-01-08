Перебои с электричеством в москве

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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение Vortex » 08 янв 2009, 10:19

ivanes писал(а):Это я уже сделал и найдено 4 подозрительный файла. Попробуй.

Что за подозрительные файлы? И что мне следует с ними сделать, если их обнаружу?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение ivanes » 08 янв 2009, 11:06

Vortex В этих файлах NOD32(антивирусная программа) нашла признаки вируса или червя. Ничего не надо делать. mazilla и opera есть в интернете и можно скачать. Opera rus надо брать. Там есть и англоязычный. Антивирус ESET NOD32 есть в интернете. Установи.
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kashey
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1176
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 02:25

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение kashey » 10 янв 2009, 19:49

Vortex писал(а):ivanes
Черт. У меня нет mAzilla, да и sIst32 мой убогий ноут тоже обделен. Видать, не судьба мне червя получить таки.
kashey писал(а):Он не полезет дальше ?

Если ты настоящий бакалавр, то не полезет.

У меня на диске 37000 вирусов. Всего наверное не предусмотришь ?
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Yuri
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 13 сен 2008, 22:54

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение Yuri » 10 янв 2009, 21:37

ivanes писал(а):Vortex Отсканируй все файлы NOD32. Это я уже сделал и найдено 4 подозрительный файла. Попробуй.

После сноса NOD32 со свежими базами и установки касперского он у меня нашел полтора десятка троянов и прочей гадости. Так что NOD больше для морального успокоения.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение ZZ » 11 янв 2009, 10:42

[quote="ivanes"]Мы никогда не занимались чепухой ранее и не будем в будущем.[/quote="ivanes"]

Вот есть мудрый мысль!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение nikols » 11 янв 2009, 17:12

zz За то он ГУРУ,что мудрей остальных.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Перебои с электричеством в москве

Сообщение ZZ » 11 янв 2009, 17:45

Да фиг с ней с мудростью, главное в маразм не впасть!!! :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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DaryaNuP
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 04:33

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