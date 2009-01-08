Перебои с электричеством в москве
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Re: Перебои с электричеством в москве
ivanes писал(а):Это я уже сделал и найдено 4 подозрительный файла. Попробуй.
Что за подозрительные файлы? И что мне следует с ними сделать, если их обнаружу?
Re: Перебои с электричеством в москве
Vortex В этих файлах NOD32(антивирусная программа) нашла признаки вируса или червя. Ничего не надо делать. mazilla и opera есть в интернете и можно скачать. Opera rus надо брать. Там есть и англоязычный. Антивирус ESET NOD32 есть в интернете. Установи.
Re: Перебои с электричеством в москве
Vortex писал(а):ivanes
Черт. У меня нет mAzilla, да и sIst32 мой убогий ноут тоже обделен. Видать, не судьба мне червя получить таки.kashey писал(а):Он не полезет дальше ?
Если ты настоящий бакалавр, то не полезет.
У меня на диске 37000 вирусов. Всего наверное не предусмотришь ?
Re: Перебои с электричеством в москве
ivanes писал(а):Vortex Отсканируй все файлы NOD32. Это я уже сделал и найдено 4 подозрительный файла. Попробуй.
После сноса NOD32 со свежими базами и установки касперского он у меня нашел полтора десятка троянов и прочей гадости. Так что NOD больше для морального успокоения.
Re: Перебои с электричеством в москве
[quote="ivanes"]Мы никогда не занимались чепухой ранее и не будем в будущем.[/quote="ivanes"]
Вот есть мудрый мысль!!!
Вот есть мудрый мысль!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Перебои с электричеством в москве
zz За то он ГУРУ,что мудрей остальных.
Re: Перебои с электричеством в москве
Да фиг с ней с мудростью, главное в маразм не впасть!!!
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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