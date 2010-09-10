Кальян в подарок

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Кальян в подарок

Сообщение VladimirRon » 04 июн 2019, 12:43

Можно другу вручить такой подарок? Или это как-то банально?
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Кальян в подарок

Сообщение ТарасТ » 52 минуты назад

Я был бы не против такого подарка, мы с друзьями часто собираемся у меня, как раз его и не хватало для полной релаксации. Но день рождение у меня уже прошло, поэтому придется себе самому покупать. Нашел на сайте магазина "Питерсмок" кальяны по доступной цене, так и еще и выбор какой хороший, вот только надо научится разбираться в них, чтобы купить нужный и практичный.
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