Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



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ТарасТ Гость RZN.info Сообщения: 8 Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37 Re: Кальян в подарок Цитата Сообщение ТарасТ » 52 минуты назад Я был бы не против такого подарка, мы с друзьями часто собираемся у меня, как раз его и не хватало для полной релаксации. Но день рождение у меня уже прошло, поэтому придется себе самому покупать. Нашел на сайте магазина "Питерсмок" кальяны по доступной цене, так и еще и выбор какой хороший, вот только надо научится разбираться в них, чтобы купить нужный и практичный. Вернуться к началу

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