Кальян в подарок
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Кальян в подарок
Можно другу вручить такой подарок? Или это как-то банально?
Re: Кальян в подарок
Я был бы не против такого подарка, мы с друзьями часто собираемся у меня, как раз его и не хватало для полной релаксации. Но день рождение у меня уже прошло, поэтому придется себе самому покупать. Нашел на сайте магазина "Питерсмок" кальяны по доступной цене, так и еще и выбор какой хороший, вот только надо научится разбираться в них, чтобы купить нужный и практичный.
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