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Vita252 Гость RZN.info Сообщения: 27 Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44 Отдых летом Цитата Сообщение Vita252 » 04 июн 2019, 15:59 Добрый день. Прошу Вашего внимания. В ближайшее время собираемся с мужем поехать отдохнуть. Он настаивает чтобы мы поехали в один из этих https://www.rech-tour.ru/ речных круизов, а я хочу на море. Как быть? Как вы думаете, куда лучше отправится на отдых? Вернуться к началу

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