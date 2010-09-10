Отдых летом

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Отдых летом

Сообщение Vita252 » 04 июн 2019, 15:59

Добрый день. Прошу Вашего внимания. В ближайшее время собираемся с мужем поехать отдохнуть. Он настаивает чтобы мы поехали в один из этих https://www.rech-tour.ru/ речных круизов, а я хочу на море. Как быть? Как вы думаете, куда лучше отправится на отдых?
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 10:41

Re: Отдых летом

Сообщение Генна » Сегодня, 11:54

Как по мне так лучше поехать отдыхать за границу). Турция, Египет.
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