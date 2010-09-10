Отдых летом
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Отдых летом
Добрый день. Прошу Вашего внимания. В ближайшее время собираемся с мужем поехать отдохнуть. Он настаивает чтобы мы поехали в один из этих https://www.rech-tour.ru/ речных круизов, а я хочу на море. Как быть? Как вы думаете, куда лучше отправится на отдых?
Re: Отдых летом
Как по мне так лучше поехать отдыхать за границу). Турция, Египет.
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