Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра

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dima116
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:14

Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра

Сообщение dima116 » Сегодня, 18:18

Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра

Продажа клееного бруса из Алтайской сосны и кедра.

- У нас собственное производство бруса;
- Высокое качество древесины;
- Высокое качество склейки;
- Заводская обработка клееного бруса;
- Лучшая цена на Алтайские породы древесины;
- Люкс сырьё по стоимости стандартной древесины;
- Осуществляем доставку в любую точку России;
- Можем изготовить комплект под Ваш проект дома;
- Есть свои бригады строителей;

Стоимость бруса зависит от объемов поставки и времени года. Зимой - дешевле.
Чтобы запросить стоимость или  купить клееный брус в Рязани - оставьте запрос на наш e-mail или по телефону.
8 (812)-449-73-26
info@grandles.ru
grandles.ru
Так же мы на связи вконтакте: https://vk.com/grandlesask

Производство находится в г. Барнаул - Доставка осуществляется по всей России
Офис компании находится в Санкт-Петербурге.

В наличии есть:

Клееный брус | Алтайская сосна

Высота, мм: 162, 212

Ширина, мм: 120, 150, 200, 240

28500 руб. \ куб.м.


Клееный брус | Алтайская сосна

Высота мм:   275

Ширина, мм: 120, 150, 200, 240

32500 руб. \ куб.м.


Клееный брус | Сибирский Кедр

Высота мм:   185

Ширина, мм: 120, 160, 200, 240

39500 руб. \ куб.м.


Клееный брус | Сибирский Кедр

Высота мм:   275

Ширина, мм: 120, 160, 200, 240

43500 руб. \ куб.м.


Клееный брус | Сибирский Кедр ЛЮКС

Высота мм:   любая

Ширина, мм:  любая

Цена договорная


Клееный брус | Сибирская Лиственница

Высота мм:   190

Ширина, мм: 168, 210, 250, 290

40650 руб. \ куб.м.


Клееный брус | Сибирская Лиственница

Высота мм:   274

Ширина, мм: 168, 210, 250, 290

Цена договорная
8(812)-449-7326
info@grandles.ru

Преимущества работы с нами:


Собственное производство клееного бруса.

В нашем распоряжении собственный производственный комплекс полного цикла. Цеха оборудованы современными станками а в штате производства собраны специалисты высокой квалификации. Производство находится в Алтайском крае, город Барнаул.


Высокое качество

При изготовлении строительных материалов мы используем вековой лес, произрастающий в экологически чистом районе России - Алтайском крае. Данные сорта древесины отличаются высоким качеством и большим диаметром бревна, что позволяет нам поставлять на рынок клееный брус с максимальной высотой до 275 мм.


Заводская обработка

На заводе весь материал проходит обработку специальными составами, предотвращающими поражение грибками, гниение древесины. Дополнительно весь материал обрабатывается противопожарным составом.


Лучшая цена в СПБ

Мы являемся эксклюзивным поставщиком Алтайского клееного бруса в Санкт-Петербурге. Высокие объёмы продаж, отлаженное производство и логистика позволяет нам поставлять эксклюзивные строительные материалы по цене местной древесины.


Строители России покупают у нас

Гранд Лес работает не только по Санкт-Петербургу, но и по всей России. Открытая ценовая политика, гибкая система скидок, оперативное обслуживание клиентов вне зависимости от объема заказа позволяют нам держать лидирующие позиции в своем сегменте.


Эксклюзив: Сибирский кедр, лиственница, сосна

Сибирская древесина - уникальный и редкий строительный материал, обладающий лечебными и антибактериальными свойствами. Каждый дом, выполненный из Алтайского леса становится уникальным и эксклюзивным произведением архитектурного искусства
Домокомплект дома из клееного бруса в Пензе


Стоимость от 2.67 млн рублей;

Доставка в Рязань возможна транспортной компанией заказчика
Домокомплект готов к сборке;

Дом изготовлен из Алтайской сосны или кедра;

Гарантия на материалы 10 лет;

Комплект внешних стен;

Комплект внутренних стен;

Полы первого этажа;

Межэтажные перекрытия;

Стропильная система;


Дом из клееного бруса по проекту №12 выполнен в традиционном стиле финской архитектуры. Общая площадь дома 169 кв. метров, размещает в себе все необходимые зоны для комфортной загородной жизни. Первый этаж дома включает в себя прихожую, гостиную, кухню, спальную комнату, комнаты отдыха, а также техническое помещение и санузел. Второй этаж дома предусматривает три спальных комнаты, библиотеку и дополнительный санузел. Экстерьер дома дополнен крыльцом, террасой и балконом на втором этаже.


Высота бруса несущих стен 162мм, 212мм;

Толщина бруса несущих стен от 120мм до 240мм;

Строительная компания Гранд Лес
Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.8
(812)449-73-26
e-mail: info@grandles.ru
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