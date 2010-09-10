Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра
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Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра
Клееный брус в Рязани из Алтайской сосны и кедра
Продажа клееного бруса из Алтайской сосны и кедра.
- У нас собственное производство бруса;
- Высокое качество древесины;
- Высокое качество склейки;
- Заводская обработка клееного бруса;
- Лучшая цена на Алтайские породы древесины;
- Люкс сырьё по стоимости стандартной древесины;
- Осуществляем доставку в любую точку России;
- Можем изготовить комплект под Ваш проект дома;
- Есть свои бригады строителей;
Стоимость бруса зависит от объемов поставки и времени года. Зимой - дешевле.
Чтобы запросить стоимость или купить клееный брус в Рязани - оставьте запрос на наш e-mail или по телефону.
8 (812)-449-73-26
info@grandles.ru
grandles.ru
Так же мы на связи вконтакте: https://vk.com/grandlesask
Производство находится в г. Барнаул - Доставка осуществляется по всей России
Офис компании находится в Санкт-Петербурге.
В наличии есть:
Клееный брус | Алтайская сосна
Высота, мм: 162, 212
Ширина, мм: 120, 150, 200, 240
28500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Алтайская сосна
Высота мм: 275
Ширина, мм: 120, 150, 200, 240
32500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр
Высота мм: 185
Ширина, мм: 120, 160, 200, 240
39500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр
Высота мм: 275
Ширина, мм: 120, 160, 200, 240
43500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр ЛЮКС
Высота мм: любая
Ширина, мм: любая
Цена договорная
Клееный брус | Сибирская Лиственница
Высота мм: 190
Ширина, мм: 168, 210, 250, 290
40650 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирская Лиственница
Высота мм: 274
Ширина, мм: 168, 210, 250, 290
Цена договорная
8(812)-449-7326
info@grandles.ru
Преимущества работы с нами:
Собственное производство клееного бруса.
В нашем распоряжении собственный производственный комплекс полного цикла. Цеха оборудованы современными станками а в штате производства собраны специалисты высокой квалификации. Производство находится в Алтайском крае, город Барнаул.
Высокое качество
При изготовлении строительных материалов мы используем вековой лес, произрастающий в экологически чистом районе России - Алтайском крае. Данные сорта древесины отличаются высоким качеством и большим диаметром бревна, что позволяет нам поставлять на рынок клееный брус с максимальной высотой до 275 мм.
Заводская обработка
На заводе весь материал проходит обработку специальными составами, предотвращающими поражение грибками, гниение древесины. Дополнительно весь материал обрабатывается противопожарным составом.
Лучшая цена в СПБ
Мы являемся эксклюзивным поставщиком Алтайского клееного бруса в Санкт-Петербурге. Высокие объёмы продаж, отлаженное производство и логистика позволяет нам поставлять эксклюзивные строительные материалы по цене местной древесины.
Строители России покупают у нас
Гранд Лес работает не только по Санкт-Петербургу, но и по всей России. Открытая ценовая политика, гибкая система скидок, оперативное обслуживание клиентов вне зависимости от объема заказа позволяют нам держать лидирующие позиции в своем сегменте.
Эксклюзив: Сибирский кедр, лиственница, сосна
Сибирская древесина - уникальный и редкий строительный материал, обладающий лечебными и антибактериальными свойствами. Каждый дом, выполненный из Алтайского леса становится уникальным и эксклюзивным произведением архитектурного искусства
Домокомплект дома из клееного бруса в Пензе
Стоимость от 2.67 млн рублей;
Доставка в Рязань возможна транспортной компанией заказчика
Домокомплект готов к сборке;
Дом изготовлен из Алтайской сосны или кедра;
Гарантия на материалы 10 лет;
Комплект внешних стен;
Комплект внутренних стен;
Полы первого этажа;
Межэтажные перекрытия;
Стропильная система;
Дом из клееного бруса по проекту №12 выполнен в традиционном стиле финской архитектуры. Общая площадь дома 169 кв. метров, размещает в себе все необходимые зоны для комфортной загородной жизни. Первый этаж дома включает в себя прихожую, гостиную, кухню, спальную комнату, комнаты отдыха, а также техническое помещение и санузел. Второй этаж дома предусматривает три спальных комнаты, библиотеку и дополнительный санузел. Экстерьер дома дополнен крыльцом, террасой и балконом на втором этаже.
Высота бруса несущих стен 162мм, 212мм;
Толщина бруса несущих стен от 120мм до 240мм;
Строительная компания Гранд Лес
Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.8
(812)449-73-26
e-mail: info@grandles.ru
Продажа клееного бруса из Алтайской сосны и кедра.
- У нас собственное производство бруса;
- Высокое качество древесины;
- Высокое качество склейки;
- Заводская обработка клееного бруса;
- Лучшая цена на Алтайские породы древесины;
- Люкс сырьё по стоимости стандартной древесины;
- Осуществляем доставку в любую точку России;
- Можем изготовить комплект под Ваш проект дома;
- Есть свои бригады строителей;
Стоимость бруса зависит от объемов поставки и времени года. Зимой - дешевле.
Чтобы запросить стоимость или купить клееный брус в Рязани - оставьте запрос на наш e-mail или по телефону.
8 (812)-449-73-26
info@grandles.ru
grandles.ru
Так же мы на связи вконтакте: https://vk.com/grandlesask
Производство находится в г. Барнаул - Доставка осуществляется по всей России
Офис компании находится в Санкт-Петербурге.
В наличии есть:
Клееный брус | Алтайская сосна
Высота, мм: 162, 212
Ширина, мм: 120, 150, 200, 240
28500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Алтайская сосна
Высота мм: 275
Ширина, мм: 120, 150, 200, 240
32500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр
Высота мм: 185
Ширина, мм: 120, 160, 200, 240
39500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр
Высота мм: 275
Ширина, мм: 120, 160, 200, 240
43500 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирский Кедр ЛЮКС
Высота мм: любая
Ширина, мм: любая
Цена договорная
Клееный брус | Сибирская Лиственница
Высота мм: 190
Ширина, мм: 168, 210, 250, 290
40650 руб. \ куб.м.
Клееный брус | Сибирская Лиственница
Высота мм: 274
Ширина, мм: 168, 210, 250, 290
Цена договорная
8(812)-449-7326
info@grandles.ru
Преимущества работы с нами:
Собственное производство клееного бруса.
В нашем распоряжении собственный производственный комплекс полного цикла. Цеха оборудованы современными станками а в штате производства собраны специалисты высокой квалификации. Производство находится в Алтайском крае, город Барнаул.
Высокое качество
При изготовлении строительных материалов мы используем вековой лес, произрастающий в экологически чистом районе России - Алтайском крае. Данные сорта древесины отличаются высоким качеством и большим диаметром бревна, что позволяет нам поставлять на рынок клееный брус с максимальной высотой до 275 мм.
Заводская обработка
На заводе весь материал проходит обработку специальными составами, предотвращающими поражение грибками, гниение древесины. Дополнительно весь материал обрабатывается противопожарным составом.
Лучшая цена в СПБ
Мы являемся эксклюзивным поставщиком Алтайского клееного бруса в Санкт-Петербурге. Высокие объёмы продаж, отлаженное производство и логистика позволяет нам поставлять эксклюзивные строительные материалы по цене местной древесины.
Строители России покупают у нас
Гранд Лес работает не только по Санкт-Петербургу, но и по всей России. Открытая ценовая политика, гибкая система скидок, оперативное обслуживание клиентов вне зависимости от объема заказа позволяют нам держать лидирующие позиции в своем сегменте.
Эксклюзив: Сибирский кедр, лиственница, сосна
Сибирская древесина - уникальный и редкий строительный материал, обладающий лечебными и антибактериальными свойствами. Каждый дом, выполненный из Алтайского леса становится уникальным и эксклюзивным произведением архитектурного искусства
Домокомплект дома из клееного бруса в Пензе
Стоимость от 2.67 млн рублей;
Доставка в Рязань возможна транспортной компанией заказчика
Домокомплект готов к сборке;
Дом изготовлен из Алтайской сосны или кедра;
Гарантия на материалы 10 лет;
Комплект внешних стен;
Комплект внутренних стен;
Полы первого этажа;
Межэтажные перекрытия;
Стропильная система;
Дом из клееного бруса по проекту №12 выполнен в традиционном стиле финской архитектуры. Общая площадь дома 169 кв. метров, размещает в себе все необходимые зоны для комфортной загородной жизни. Первый этаж дома включает в себя прихожую, гостиную, кухню, спальную комнату, комнаты отдыха, а также техническое помещение и санузел. Второй этаж дома предусматривает три спальных комнаты, библиотеку и дополнительный санузел. Экстерьер дома дополнен крыльцом, террасой и балконом на втором этаже.
Высота бруса несущих стен 162мм, 212мм;
Толщина бруса несущих стен от 120мм до 240мм;
Строительная компания Гранд Лес
Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.8
(812)449-73-26
e-mail: info@grandles.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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