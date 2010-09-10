Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Займ
В ближайшее время планирую открыть свой магазин. Помещение и поставщиков качественного товара уже нашел. Но, немного не рассчитал свой бюджет. Подскажите, где можно быстро оформить кредит на 10 000 рублей?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Займ
Сейчас многие боятся открывать собственный бизнес в связи с нестабильной валютой. Но, Вы молодец и я уверена что у вас все получится. Мы с мужем были в похожей ситуации когда только открывали свое дело, первое время даже не могли выйти в ноль, что уж говорить о прибыли. Нас в трудную минуту всегда выручало МФО "Ферратум", где можно быстро оформить займ до 20 000 рублей https://www.ferratum.ru/zajm-20000-srochno . Спустя полгода наши дела пошли вверх и теперь мы владельцы прибыльного предприятия и с деньгами проблем больше нет.Загляните на сайт организации, ознакомьтесь с условиями и процентной ставкой.
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