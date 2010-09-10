Сообщение VladimirRon » Вчера, 22:49

В ближайшее время планирую открыть свой магазин. Помещение и поставщиков качественного товара уже нашел. Но, немного не рассчитал свой бюджет. Подскажите, где можно быстро оформить кредит на 10 000 рублей?