Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Маловато вам не хватает, обычно там не десятки тысяч, а сотни, идут на бизнес.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 13:41
Re: Займ
Согласен с Яной, всего 10к, можно взять и у знакомых в таком случае, зачем обращаться в банк? Даже если и нет у знаеомых, такую сумму можно и нужно брать в МФО тогда, посмотри тут https://zajmy-na-kartu.ru/10000-rubley/
Re: Займ
Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов
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