Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Займ

Сообщение Яно4ка » 13 июн 2019, 22:20

Маловато вам не хватает, обычно там не десятки тысяч, а сотни, идут на бизнес.
Вернуться к началу
Картошка666
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 13:41

Re: Займ

Сообщение Картошка666 » 01 июл 2019, 13:43

Согласен с Яной, всего 10к, можно взять и у знакомых в таком случае, зачем обращаться в банк? Даже если и нет у знаеомых, такую сумму можно и нужно брать в МФО тогда, посмотри тут https://zajmy-na-kartu.ru/10000-rubley/
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » Вчера, 21:53

Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей