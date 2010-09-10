Сообщение Hiper » Вчера, 21:53

Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов