Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Займ

Сообщение Яно4ка » 13 июн 2019, 22:20

Маловато вам не хватает, обычно там не десятки тысяч, а сотни, идут на бизнес.
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Картошка666
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 13:41

Re: Займ

Сообщение Картошка666 » 01 июл 2019, 13:43

Согласен с Яной, всего 10к, можно взять и у знакомых в таком случае, зачем обращаться в банк? Даже если и нет у знаеомых, такую сумму можно и нужно брать в МФО тогда, посмотри тут https://zajmy-na-kartu.ru/10000-rubley/
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 12 июл 2022, 21:53

Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » Сегодня, 14:25

И как часто вы брали у них займы, были ли у вас какие-то проблемы с их предоставлением? Вы работаете? Какой размер официального дохода? Предоставляли ли вы эту информацию в какой либо анкете? Или все-таки там просто предоставили паспорт и больше никакой дополнительной информации не потребовалось?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » Сегодня, 16:53

Время от времени, но проблем с займами в Макс.кредит у меня никогда не было, причем можно посмотреть варианты, то есть, например, со второго займа можно будет брать суммы большие, то есть до 30 тысяч рублей за раз, и процент при повторных займах будет также меньше, начиная со второго займа.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » Сегодня, 17:57

То есть у вас не было такого, что вас прессовали со стороны МФО, просто все эти займы онлайн - это же по сути те же МФО получаются. А значит, как я понимаю, в случае просроченной задолженности там все вытекающие. Или вы хотите сказать что есть культурные микрокредиты? Я с такими пока не сталкивался.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 11 минут назад

Нет, у Макс.кредит все условия предоставления зай2мову прописаны сразу https://max.credit/ , плюс у них же есть лицензия ЦБ РФ , потерять они ее не хотят, поэтому действуют ислючительно в правовом поле, так именно поэтому я их и порекомендовал, как компанию, которая предоставляет займы онлайн на карту.
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