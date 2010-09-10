Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Маловато вам не хватает, обычно там не десятки тысяч, а сотни, идут на бизнес.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 13:41
Re: Займ
Согласен с Яной, всего 10к, можно взять и у знакомых в таком случае, зачем обращаться в банк? Даже если и нет у знаеомых, такую сумму можно и нужно брать в МФО тогда, посмотри тут https://zajmy-na-kartu.ru/10000-rubley/
Re: Займ
Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов
Re: Займ
И как часто вы брали у них займы, были ли у вас какие-то проблемы с их предоставлением? Вы работаете? Какой размер официального дохода? Предоставляли ли вы эту информацию в какой либо анкете? Или все-таки там просто предоставили паспорт и больше никакой дополнительной информации не потребовалось?
Re: Займ
Время от времени, но проблем с займами в Макс.кредит у меня никогда не было, причем можно посмотреть варианты, то есть, например, со второго займа можно будет брать суммы большие, то есть до 30 тысяч рублей за раз, и процент при повторных займах будет также меньше, начиная со второго займа.
Re: Займ
То есть у вас не было такого, что вас прессовали со стороны МФО, просто все эти займы онлайн - это же по сути те же МФО получаются. А значит, как я понимаю, в случае просроченной задолженности там все вытекающие. Или вы хотите сказать что есть культурные микрокредиты? Я с такими пока не сталкивался.
Re: Займ
Нет, у Макс.кредит все условия предоставления зай2мову прописаны сразу https://max.credit/ , плюс у них же есть лицензия ЦБ РФ , потерять они ее не хотят, поэтому действуют ислючительно в правовом поле, так именно поэтому я их и порекомендовал, как компанию, которая предоставляет займы онлайн на карту.
Re: Займ
Мне в банке отказали в кредите и причину не назвали. Но я не отчаялся и оформил кредит тут https://финанс-дом.рф/kreditovanie-yuridicheskih-lits/kredit-dlya-ip Деньги получил в день обращения. Никаких скрытых платежей, можно погасить досрочно.
Re: Займ
Это для юр.лиц через все это проходили. И да, то что увас написано там действительно и для физиков и для юриков. Но поверьте, кто сидит в теме про займы, тому уже даже с помощью брокера или подобной компании, как вы описываете, ничего не дадут, особенно сейчас. Я когда в пандемию бизнес пытался спасти везде мыкался, банки уже тогда не давали. Ну и займ бизнес не спасет, там суммы не те. Остался в долгах, так и попал в https://max.credit/ И да, брал уже не на бизнес, а чтобы выжить, но они всегда одобряют.
Re: Займ
Да это понятно, что в микрозаймы идут не успешные бизнесмены, а те, кому взять больше негде, когда все банки уже отказали, а на всех кредитках лимиты уже исчерпаны, только тогда люди идут в микрозаймы, или берут займы онлайн. Онлайн займы удобны тем, что их легко получить, но многие не понимают, что потом их отдавать все равно придется.
Re: Займ
Ну займы онлайн на карту даже с психологической точки зрения комфортнее брать, т.к. вы ни с кем не пересекаетесь, все оформляется через приложение, потомп отправляете фотографию паспорта и все. Одобрения заявки ждать всего несколько минут, после чего деньги сразу зачисляются на карту. Поэтому онлайн займы сейчас и популярны так
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