Сообщение Oliver » 14 июл 2022, 17:57

То есть у вас не было такого, что вас прессовали со стороны МФО, просто все эти займы онлайн - это же по сути те же МФО получаются. А значит, как я понимаю, в случае просроченной задолженности там все вытекающие. Или вы хотите сказать что есть культурные микрокредиты? Я с такими пока не сталкивался.