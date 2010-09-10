Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
19 сообщений • Страница 1 из 1
Re: Займ
Маловато вам не хватает, обычно там не десятки тысяч, а сотни, идут на бизнес.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 13:41
Re: Займ
Согласен с Яной, всего 10к, можно взять и у знакомых в таком случае, зачем обращаться в банк? Даже если и нет у знаеомых, такую сумму можно и нужно брать в МФО тогда, посмотри тут https://zajmy-na-kartu.ru/10000-rubley/
Re: Займ
Да действительно, по займам на карту действительно проще. Правда я в другой компании беру, пользуюсь Max.Credit и там быстрое одобрение займа, каких-то 10-15 минут всего, плюс начиная со второго займа можно будет брать до 30 тысяч рублей. У меня ни разу отказа не было от Максов
Re: Займ
И как часто вы брали у них займы, были ли у вас какие-то проблемы с их предоставлением? Вы работаете? Какой размер официального дохода? Предоставляли ли вы эту информацию в какой либо анкете? Или все-таки там просто предоставили паспорт и больше никакой дополнительной информации не потребовалось?
Re: Займ
Время от времени, но проблем с займами в Макс.кредит у меня никогда не было, причем можно посмотреть варианты, то есть, например, со второго займа можно будет брать суммы большие, то есть до 30 тысяч рублей за раз, и процент при повторных займах будет также меньше, начиная со второго займа.
Re: Займ
То есть у вас не было такого, что вас прессовали со стороны МФО, просто все эти займы онлайн - это же по сути те же МФО получаются. А значит, как я понимаю, в случае просроченной задолженности там все вытекающие. Или вы хотите сказать что есть культурные микрокредиты? Я с такими пока не сталкивался.
Re: Займ
Нет, у Макс.кредит все условия предоставления зай2мову прописаны сразу https://max.credit/ , плюс у них же есть лицензия ЦБ РФ , потерять они ее не хотят, поэтому действуют ислючительно в правовом поле, так именно поэтому я их и порекомендовал, как компанию, которая предоставляет займы онлайн на карту.
Re: Займ
Мне в банке отказали в кредите и причину не назвали. Но я не отчаялся и оформил кредит тут https://финанс-дом.рф/kreditovanie-yuridicheskih-lits/kredit-dlya-ip Деньги получил в день обращения. Никаких скрытых платежей, можно погасить досрочно.
Re: Займ
Это для юр.лиц через все это проходили. И да, то что увас написано там действительно и для физиков и для юриков. Но поверьте, кто сидит в теме про займы, тому уже даже с помощью брокера или подобной компании, как вы описываете, ничего не дадут, особенно сейчас. Я когда в пандемию бизнес пытался спасти везде мыкался, банки уже тогда не давали. Ну и займ бизнес не спасет, там суммы не те. Остался в долгах, так и попал в https://max.credit/ И да, брал уже не на бизнес, а чтобы выжить, но они всегда одобряют.
Re: Займ
Да это понятно, что в микрозаймы идут не успешные бизнесмены, а те, кому взять больше негде, когда все банки уже отказали, а на всех кредитках лимиты уже исчерпаны, только тогда люди идут в микрозаймы, или берут займы онлайн. Онлайн займы удобны тем, что их легко получить, но многие не понимают, что потом их отдавать все равно придется.
Re: Займ
Ну займы онлайн на карту даже с психологической точки зрения комфортнее брать, т.к. вы ни с кем не пересекаетесь, все оформляется через приложение, потомп отправляете фотографию паспорта и все. Одобрения заявки ждать всего несколько минут, после чего деньги сразу зачисляются на карту. Поэтому онлайн займы сейчас и популярны так
Re: Займ
Именно поэтому я у них займы и брал. Как раз потому, что там у них все делается официально, компания состоит в реестре МФО, и там у них все делается в соответствии с требованиями ЦБ РФ, то есть никаких скрытых комиссий нет, нет никаких обязательных страховок. Страхование займов у макс.кредит добровольное.
Re: Займ
Да, это важно, особенно важно в том мслучае, если возникают проблемы с выплатой займа, то есть у МФО должна быть лекгальная возможнрость продления срока займа, это нужно делать заранее, чтобы решить все формальности, то есть чтобы это самое продление вам согласовали и чтобы вы успели внести минимальный платеж.
Re: Займ
Там можно брать займ, но с единственным условием, если вы отдадите его вовремя, в этом случае можно будет рассчитывать на сниженный процент на последующие займы, кроме того, и сумму займа последующую можно брать до 30 тысяч, что является солидной суммой.
Re: Займ
Можно посмотреть в том числе и варианты, т.к. займ нееобходимо брать ровно на тот срок, когда его необходимо отдать, иначе это будет совершенно невыгодно, то есть там просто можно будет получить займ под меньший процент со второго раза. А продление там платное, то есть не рекомендую
Re: Займ
Да, иначе вы и так и так получите серьезную переплату, и получится, что в итоге у вас сумма к выплате будет равной сумме займа, а то и больше. Тридцать дней максимальный срок займа под 1% в день, вот сами и подумайте, какая будет переплата, поэтому срок надо взять короткий.
Re: Займ
Действительно, там у них можно будет взять под сниженный процент, и повторные займы можно будет взять на сумму больше, чем они дают суммы первоначально. То есть на сумму более 10 тысяч рублей, в принципе там до тридцатки смогут без проблем одобрить. Я больше 20 тысяч брал там.
Re: Займ
Разумеется, можно посмотреть варианты, в том числе лучше пеервый займ брать пробный, какую-то маленькую сумму на минимальный срок, а уже потом под сниженный процент и с увеличенным лимитом брать именно ту сумму, которая вам нужна. Это вам существенно сэкономит денег. Даже если у вас нет желания становиться клиентом микрозаймов а просто прижало. Не берите сразу максимальную сумму.
Re: Займ
10к я бы тоже брал в мфо, чтобы не париться с бумажками. если первый раз идешь то могут под 0% деньги дать https://finexpo.ru/mikrozaymy/pervyy-zaym-bez-protsentov/ можно еще по 5к в вдвух компаниях взять, это вообще тема)) только чекай, чтобы все было прозрачно, иногда могут втюхать какие-нибудь свои платные услуги под шумок
19 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость