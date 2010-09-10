Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 07 июн 2023, 10:34

В этом и вся простота получения займа у тех же Макс.кредит для получения займа необходимо предоставить только фотографию паспорта, после чего можно будет за 5-10 минут получить решение и моментально деньги на карту. Соответственно, никаких проволочек у них нет.
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 19 минут назад

Мое мнение, что это нормальная МФО, особенно для тех, кто займы берет без официального подтверждения дохода, т.к. здесь этого подтверждения дохода не требуют, и у них там можно будет получить по фотографии паспорта меньше чем за десять минут, это самое основное, я думаю.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей