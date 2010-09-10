Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Займ
В этом и вся простота получения займа у тех же Макс.кредит для получения займа необходимо предоставить только фотографию паспорта, после чего можно будет за 5-10 минут получить решение и моментально деньги на карту. Соответственно, никаких проволочек у них нет.
Re: Займ
Мое мнение, что это нормальная МФО, особенно для тех, кто займы берет без официального подтверждения дохода, т.к. здесь этого подтверждения дохода не требуют, и у них там можно будет получить по фотографии паспорта меньше чем за десять минут, это самое основное, я думаю.
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