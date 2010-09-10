Сообщение Hiper » 25 июл 2023, 09:57

Мое мнение, что это нормальная МФО, особенно для тех, кто займы берет без официального подтверждения дохода, т.к. здесь этого подтверждения дохода не требуют, и у них там можно будет получить по фотографии паспорта меньше чем за десять минут, это самое основное, я думаю.