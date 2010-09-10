Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
В этом и вся простота получения займа у тех же Макс.кредит для получения займа необходимо предоставить только фотографию паспорта, после чего можно будет за 5-10 минут получить решение и моментально деньги на карту. Соответственно, никаких проволочек у них нет.
Re: Займ
Мое мнение, что это нормальная МФО, особенно для тех, кто займы берет без официального подтверждения дохода, т.к. здесь этого подтверждения дохода не требуют, и у них там можно будет получить по фотографии паспорта меньше чем за десять минут, это самое основное, я думаю.
Re: Займ
Так собственно за эту простоту получения займа они и берут свой 1% в день, то есть компании, конечно в том числе и страхуют свои риски выставляя такой процент. Т.к. сами понимаете, что страховка, даже если заемщик ее берет, покрывает далеко не все.
Re: Займ
Без сомнения, особенно с условием того, что получить займ там очень легко. По поводу страховки вы не правы, реальный инструмент, если с вами вдруг что-то случится. Просто от этих страховок отказываются все. То есть получают займ и сразу отказ пишут.
Re: Займ
Hiper писал(а):Без сомнения, особенно с условием того, что получить займ там очень легко. По поводу страховки вы не правы, реальный инструмент, если с вами вдруг что-то случится. Просто от этих страховок отказываются все. То есть получают займ и сразу отказ пишут.
Это точно , страховка кредита ни кому не нужна , банки ее специально навязывают, а если она все таки была , Вы в праве потребовать ее возвращения !
Еще до середины 2016 года вернуть деньги по страховке, заключенной вместе с кредитным договором, было невозможно. У страховых компаний был всего один ответ: «Вы же добровольно оформили полис, чего теперь хотите?». Однако, многочисленные жалобы в Центробанк России стали причиной изменений в законодательстве. Согласно Указанию №3854-У Банка России, был введен «период охлаждения» — срок, когда заемщик может отказаться от страховки и вернуть деньги.
До января 2018 года «период охлаждения» составлял всего пять дней, то есть заемщику нужно было поспешить. Теперь расторгнуть договор страхования по кредиту можно в течение 14 дней, то есть времени у заемщиков намного больше.
И вот Вам статья , тут все по этой теме подробнее узнаете - https://finach.ru/vozvrat-strahovki-po-kreditu-vse-osobennosti-i-njuansy/
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