Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
В этом и вся простота получения займа у тех же Макс.кредит для получения займа необходимо предоставить только фотографию паспорта, после чего можно будет за 5-10 минут получить решение и моментально деньги на карту. Соответственно, никаких проволочек у них нет.
Re: Займ
Мое мнение, что это нормальная МФО, особенно для тех, кто займы берет без официального подтверждения дохода, т.к. здесь этого подтверждения дохода не требуют, и у них там можно будет получить по фотографии паспорта меньше чем за десять минут, это самое основное, я думаю.
Re: Займ
Так собственно за эту простоту получения займа они и берут свой 1% в день, то есть компании, конечно в том числе и страхуют свои риски выставляя такой процент. Т.к. сами понимаете, что страховка, даже если заемщик ее берет, покрывает далеко не все.
Re: Займ
Без сомнения, особенно с условием того, что получить займ там очень легко. По поводу страховки вы не правы, реальный инструмент, если с вами вдруг что-то случится. Просто от этих страховок отказываются все. То есть получают займ и сразу отказ пишут.
Re: Займ
Hiper писал(а):Без сомнения, особенно с условием того, что получить займ там очень легко. По поводу страховки вы не правы, реальный инструмент, если с вами вдруг что-то случится. Просто от этих страховок отказываются все. То есть получают займ и сразу отказ пишут.
Это точно , страховка кредита ни кому не нужна , банки ее специально навязывают, а если она все таки была , Вы в праве потребовать ее возвращения !
Еще до середины 2016 года вернуть деньги по страховке, заключенной вместе с кредитным договором, было невозможно. У страховых компаний был всего один ответ: «Вы же добровольно оформили полис, чего теперь хотите?». Однако, многочисленные жалобы в Центробанк России стали причиной изменений в законодательстве. Согласно Указанию №3854-У Банка России, был введен «период охлаждения» — срок, когда заемщик может отказаться от страховки и вернуть деньги.
До января 2018 года «период охлаждения» составлял всего пять дней, то есть заемщику нужно было поспешить. Теперь расторгнуть договор страхования по кредиту можно в течение 14 дней, то есть времени у заемщиков намного больше.
И вот Вам статья , тут все по этой теме подробнее узнаете - https://finach.ru/vozvrat-strahovki-po-kreditu-vse-osobennosti-i-njuansy/
Re: Займ
Можно посмотреть все, и да там есть варианты, соответственно можно все посмотреть т.к. там есть все условия по договору прямо на сайте, так и положено, они же полностью по договору работают. То есть там при работе с ними подводных камней никаких нет.
Re: Займ
Главный плюс там - это то, что займцы получить легко, и что займы выдаются круглосуточно. Идти никуда не нужно. Анкету заполнил, фотографию прикрепил, принятие решения - 10-15 минут. Деньги приходят также очень быстро. И не нужно ждать утро, отправили заявку ночью, ночью деньги пришли.
Re: Займ
Так можно взять займ под 1% в день, но взять его можно будет легко, все потому что из требований там - это только предоставить фотографию паспорта. Поэтому никаких других документов там от вас никто не потребует. С меня ни разу не требовали.
Re: Займ
Ну если брать часто и отдавать всегда вовремя, то тогда, конечно, будет и лимит по займу повышаться, вплоть до максимальных 30 тысяч, а процентная ставка снизится, не то чтобы сильно, но все равно приятно.
Re: Займ
Тут как бы во многом еще играет роль и то, что займы они выдают практически всем, например у меня отказов в Макс.кредит не было ни разу, всегда все одобряли. То же самое и со многими знакомыми, которые мне, соственно, Максов и посоветовали.
Re: Займ
Ну по идее, они на всяких допниках не навариваются зато. То есть выплачиваешь только сам займ и страховку, нет дополнительных комиссий за каждый чих. Единственное, продление платное. Так что брать займ необходимо ровно на тот срок, когда сможете его отдать.
Re: Займ
Согласен, но в то же время нужно понимать, что при оформлении займа там требования к вам как к заемщику существенно ниже, чем у банков. По сути от вас требуется только паспорт. Соответственно поэтому и нет никаких послаблений при просрочках.
Re: Займ
Договор только читайте и то что там прописано, потому что там потом может много чего интересного открыться, и лучше прочитать это сразу. Договора у МФОшек, кстати, достаточно однообразные, но некоторые любять ввернуть какой-нибудь пунктик, поэтому я всегда читаю.
Re: Займ
Да, помимо этого, нужно также обращать внимание на способ, которым вы собираетесьб гасить займ. Эти способы также бывают разные, и там у разных платежных систем разные комиссии, то есть оплата займа с карты - это не самый дешевый способ. Я всегда стараюсь платить по реквизитам, там комиссии нет.
Re: Займ
Можно всегда почитать условия на сайте https://max.credit/. Если тот же Макс.кредит работают в белую, то у них и условия все на сайте сразу выложены, зашел почитал. Что важно: ничего не накидывают потом сверху. То есть реально нормальные услопия обеспечиваются.
Re: Займ
Ну да, просто есть МФОшки которые любят с суммы займа списывать разные свои услуги и опции и в итоге на руки получаешь существенно меньше, чем изначально планировал, а у Макс.кредит все честно, получаешь все деньги. Как калькулятор на сайте посчитал, так и выходит.
Re: Займ
Это называется читать договор, и смотреть что подписывать и на что соглашаться. Скрытые комиссии и обязательные услуги ЦБ РФ запретил давно. Так что имеет смысл читать, не соглашаетесь ли вы с чем-то отдельно? На ту же страховку, например, идет отдельный договор страхования.
Re: Займ
Сейчас займы денег на карту выдаются практически без отказов, большинство заявок сразу же одобряются. Срок выдачи денег на карту различается в зависимости от выбранной категории займа и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Подавая заявку на займ в МФО я указывал несколько обязательных документов:
Паспорт гражданина РФ
ИНН
Снилс
Справку с места работы
Документы, подтверждающие доход
Паспорт гражданина РФ
ИНН
Снилс
Справку с места работы
Документы, подтверждающие доход
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