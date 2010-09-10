Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Да, и на эту ставку стоит и расчитывать. Понижение ставки есть, но это нужно постоянным заемщиком быть и прямо всегда все вовремя отдавать. С другой стороны они сверху всего этого максимум страховку сделают, никаких других платных услуг.
Re: Займ
У Макс.кредит https://max.credit/ условия все расписаны прямо на сайте. Компания работает в белую, поэтому все условия по займам у них на сайте выложены. То есть можно будет все оценить. К тому же там потом в процессе никаких левых условий не появляется.
Re: Займ
Это важно с этим согласен. Может у Максов и не так много акций каких-то проводится, но у них и нет попыток развести заемщика на дополнительные деньги, то есть, если все вовремя платить, то со временем условия по займу даже чуть мягче станут.
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